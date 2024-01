Un garçon de trois ans de la province de Prey Veng, au sud-est du Cambodge, a été confirmé atteint de la grippe aviaire humaine H5N1. Photo : AFP/VNA

Hanoï, 27 janvier (VNA) - Un garçon de trois ans de la province de Prey Veng, au sud-est du Cambodge, a été confirmé atteint de la grippe aviaire humaine H5N1, le premier cas dans ce pays d'Asie du Sud-Est cette année, a rapporté le ministère cambodgien de la Santé le 26 janvier.Le garçon a été confirmé positif au virus de la grippe aviaire H5N1 par l'Institut national de santé publique et l'Institut Pasteur du Cambodge un jour plus tôt. Le patient reçoit actuellement des soins intensifs dispensés par une équipe de médecins.Une enquête épidémiologique a révélé que des poulets et des canards étaient morts dans le village du patient et autour de sa maison il y a environ 10 jours, selon le ministère.Le ministère a déclaré qu'une équipe d'experts de la santé enquêtait sur la source de l'infection et examinait tout cas suspect ou toute personne ayant été en contact avec le patient afin de prévenir une épidémie dans la communauté, a indiqué le ministère, ajoutant que Tamiflu, un des médicaments antiviraux pour empêcher la propagation de la grippe aviaire ont été fournis à ceux qui ont eu un contact direct avec le garçon.La grippe H5N1 est une grippe qui se propage normalement entre les volailles malades, mais qui peut parfois se transmettre des volailles aux humains. Ses symptômes comprennent de la fièvre, de la toux, un écoulement nasal et une maladie respiratoire grave.Depuis 2003, le Cambodge a signalé 63 cas de grippe H5N1 chez l'homme, dont 41 décès.- VNA