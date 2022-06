Récolte du café à Kon Tum, dans les Hauts Plateaux du Centre. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Au cours des quatre premiers mois de l’année, les exportations nationales de café vers le Japon ont atteint 45.140 tonnes pour près de 110,13 millions de dollars, en hausse en rythme annuel de 13,4% et 45,4%, respectivement.

Sur cette période de temps, le prix moyen du café vietnamien importé au Japon a augmenté de 28,2% sur un an pour atteindre 2.440 dollars/tonne.

Rien qu’en avril, les exportations nationales de café vers le Japon étaient estimées à environ 10.540 tonnes pour une valeur de 25,9 millions de dollars, soit une croissance annuelle de 39,8% et de 61,8%, respectivement. Le prix du café était de 2.458 dollars/tonne, en hausse de 2,8% sur un mois et de 15,8% sur un an.

En particulier, au premier trimestre de l’année, le Vietnam a fortement augmenté ses exportations de café transformé vers le Japon, rapportant 16,3 millions de dollars, soit un bond annuel de 63,6%.

L'engagement de réduction des taxes sur les marchandises dans les accords de libre-échange dont le Vietnam et le Japon sont membres tels que l'accord de partenariat économique Vietnam-Japon, l’accord de partenariat économique intégral ASEAN-Japon et l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste (ou CPTPP), ouvre de grandes opportunités pour les marchandises des deux pays, dont le café.

En outre, avec sa population de 126 millions de personnes, le Japon a une grande demande en produits agricoles, dont le café. Cependant, la part de marché du café vietnamien dans les importations japonaises demeure modeste.

Pour l'augmenter, les entreprises devront bien cerner les attentes et les goûts des consommateurs japonais dans la conception des emballages tout en améliorant la qualité des produits et réduisant les coûts de revient. -VNA