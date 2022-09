Binh Duong (VNA) – Au moins, 33 personnes ont péri dans l’incendie qui s’est déclaré vers 20h48 mardi 6 septembre dans le salon de karaoké du quartier de An Phu, dans la ville de Thuân An, a fait savoir mercredi 7 septembre la Police de la province de Binh Duong (Sud).

L'équipe de briseurs de murs de Hô Chi Minh-Ville vient en renfort sur le lieu du drame. Photo : VNA

Les pompiers ont découvert 32 corps sans vie sur le lieu du drame, parmi lesquels 16 femmes et 16 hommes, a-t-elle précisé.L’incendie a également fait 17 blessés, dont 15 ont quitté l’hôpital après avoir subi des soins et une consultation générale. Deux autres grièvement blessés se trouvaient en soins critiques dont une victime a succombé à ses blessures, a-t-elle fait savoir.Selon un rapport présenté à l’Office du gouvernement par le Comité populaire provincial, un court-circuit électrique était à l’origine de cet incendie du salon de karaoké de trois étages sur plus de 1.500 mètres carrés. Plus de détails seront communiqués jeudi 8 septembre à la presse.Le président Nguyên Xuân Phuc a exprimé mercredi 7 septembre ses plus sincères condoléances aux familles des victimes de l’incendie. Il a demandé aux autorités locales de venir en aide aux familles des victimes et de remédier aux conséquences de l’incendie et d’en idenfitier rapidement la cause. – VNA