Hanoi (VNA) - Le «bánh mì» (sandwich) à la viande grillée du Vietnam conquiert de plus en plus la clientèle européenne.

Tous les journaux européens utilisent le mot vietnamien «bánh mì» sans traduction, pour désigner le «bánh mì» à la viande grillée préparée à la vietnamienne. Photo: Mark Wiens/VTV

Le journal Jyllands-Posten publié au Danemark a publié récemment un article sur un restaurant nommé «Bánh mì». L'article raconte que ce restaurant était dirigé par 4 Danois, qui avaient voyagé au Vietnam et trouvé le «bánh mì» à la viande grillée si délicieux qu'ils avaient demandé comment le faire. Et quand ils sont revenus au Danemark, ils ont ouvert ce restaurant.



L’auteur d’article décrit "le pain blanc, avec à l'intérieur de la viande, des crudités (carotte, concombre, ananas, salade, papaye verte,…), du piment frais et de la coriandre".



Tous les journaux européens utilisent le mot vietnamien «bánh mì» sans traduction, pour désigner le «bánh mì» à la viande grillée préparée à la vietnamienne.

Le "bánh mì" vietnamien présenté sur Le Temps de Suisse.



Le journal français Vie pratique a noté qu'il est nécessaire d'avoir de la coriandre pour faire un bon sandwich vietnamien. Le journal suédois Folkbladet Vasterbotten a souligné que pour réussir à préparer ce plat, il devait y avoir de la sauce pimentée.



Le "bánh mì" vietnamien présenté sur Le Temps de Suisse.



Un journal autrichien a consacré 2 pages dans lesquelles, hors de l’explication de la préparation, l’auteur a également ajouté que "Le bánh mì n'est pas un aliment traditionnel des Vietnamiens. Mais ils ont su combiner le pain à la française avec des ingrédients locaux pour créer l'un des meilleurs plats combinant les cuisines orientales et occidentales".



"Le Bánh mì est l'ambassadeur du «street food» vietnamien". "Si l’on y retourne encore et encore, c’est pour une bonne raison : c’est trop bon". Ce sont des phrases dans un article publié sur Le Temps de Suisse. - CPV/VNA