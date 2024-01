Le "Banh day" des minoritaires Pa Then

Le "Banh day" (galette de riz gluant) est un plat indispensable sur le plateau d'offrandes aux ancêtres durant le Têt traditionnel des minoritaires Pa Then vivant dans le district de Lam Binh, province de Tuyen Quang (Nord). Il transmet le souhait des Pa Then d'avoir de bonnes récoltes, du bonheur et de la prospérité dans la nouvelle année.