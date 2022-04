Hanoi (VNA) – La sélection nationale de badminton s’entraîne actuellement sans relâche à l’Université des sports de Bac Ninh, au Nord. Elle est déterminée à remporter au moins une médaille aux SEA Games 31, prévus en mai au Vietnam.

Des joueurs de badminton au tournoi national d’excellence 2021. Photo : VNA

Dans l’optique de donner un nouveau souffle au badminton vietnamien, les responsables de cette discipline ont recruté un expert indonésien pour la sélection nationale.



"Nous espérons que notre nouvel expert parviendra à améliorer nettement la qualité professionnelle de toute l’équipe, afin que nos joueurs puissent exploiter pleinement leur potentiel lors des rendez-vous sportifs importants en 2022, notamment les 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31)", a partagé Lê Thanh Hà, secrétaire général de la Fédération vietnamienne de badminton.



Pour se préparer à ces jeux, 20 joueurs ont été appelés dans la sélection nationale. Depuis début mars, ils s’entraînent le plus sérieusement possible à l’Université des sports de Bac Ninh, sous la tutelle de coaches vietnamiens et d’un expert indonésien, pour maximiser leurs chances de succès.



Des joueurs prometteurs



Nguyên Thùy Linh est un espoir de médaille pour les SEA Games 31. Photo : CTV/CVN

Les jeunes joueurs Lê Duc Phat et Nguyên Thùy Linh ont confirmé tout le bien que l’on pensait d’eux, en remportant les titres individuels respectivement chez les hommes et dames aux Championnats nationaux de badminton 2021 disputés du 5 au 12 décembre dernier dans la province de Bac Giang, au Nord. Quant à Nguyên Tiên Minh et Vu Thi Trang, les deux doyens de la sélection nationale, bien qu’ils ne soient plus au pic de leur carrière, ils ont été sacrés vice-champions de cette compétition. Outre ces quatre têtes d’affiche, l’équipe nationale a entre ses mains quelques éléments prometteurs que sont Trân Thi Phuong Thuy, Dinh Thi Phuong Hông, Nguyên Tiên Tuân.



"Les résultats des sélectionnés nationaux aux Championnats nationaux ont prouvé leurs efforts au travail", a déclaré le coach Ngô Trung Dung. À son avis, en raison du manque d’entraînement en raison de la pandémie de COVID-19, il est difficile d’évaluer correctement leurs capacités. Cela a affecté grandement le processus de préparation de la sélection nationale.



Malgré cette préparation tronquée, la sélection nationale est déterminée à décrocher au moins une médaille. L’objectif apparaît modeste mais doit se mesurer à l’aune des forces en présence, et le Vietnam est encore loin de pouvoir rivaliser dans cette discipline avec l’Indonésie, la Malaisie, Singapour ou encore la Thaïlande.



Préparation intensive



