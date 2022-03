Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a reçu lundi 14 mars le conseiller spécial de l’Alliance d’amitié parlementaire Japon-Vietnam, Tsutomo Takebe, afin de discuter des préparatifs du 8e Festival Vietnam-Japon prévu dans cette ville en 2023.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai (à gauche) et le conseiller spécial de l’Alliance d’amitié parlementaire Japon-Vietnam, Tsutomo Takebe. Photo : VNA

Lors de la rencontre, Phan Van Mai s’est félicité du bon développement des relations de coopération entre le Vietnam et le Japon, en particulier dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, et a exprimé l’espoir que les liens entre les deux pays se consolident et se développent de plus en plus à l’avenir.

Après s’être mis d’accord avec Takebe sur les plans d’organisation du festival, il a exhorté à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre des activités de célébration à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2023.

Il a suggéré de mettre la jeunesse au centre des programmes du prochain festival, et de créer des conditions favorables pour que les jeunes générations vietnamienne et japonaise échangent et cultivent les relations d’amitié traditionnelle entre les pays en général, et entre Hô Chi Minh-Ville et les villes japonaises en particulier.

Pour sa part, le responsable japonais a salué la célébration de la dernière édition du festival en 2021 avec la participation de plus de 240.000 personnes, et a en même temps exprimé l’espoir que l’événement sera l’une des plus grandes festivités de la mégapole du Sud.

Les deux parties ont plaidé pour faire du 8 Festival Vietnam-Japon un symbole de la victoire des deux pays sur l’épidémie de Covid-19 pour la paix et l’avenir du monde. – VNA