Dak Lak (VNA) - Le 8e Festival du café de Buôn Ma Thuôt sur le thème " Buôn Ma Thuôt - Destination du café du monde" s’est terminé mardi 14 mars après cinq jours pleins d’activités colorées et passionnantes.

Spectacles clôturant le 8e Festival du café de Buôn Ma Thuôt. Photo: VNA



La cérémonie de clôture comprenait des chants et des danses mettant en valeur la terre, les hommes et la culture indigène des groupes ethniques minoritaires des Hauts Plateaux du centre.S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Dak Lak et chef du comité d’organisation, Nguyên Tuân Hà, a déclaré que la 8e édition du Festival du café cette année est la plus grande du genre, attirant plus de 90.000 visiteurs, dont 600 étrangers.Avec 18 activités officielles, le festival vise à populariser les marques et à promouvoir le développement du café de spécialité du Vietnam tout en transformant progressivement la ville de Buôn Ma Thuôt en une destination mondiale du café, a-t-il ajouté.La province de Dak Lak, dont Buôn Ma Thuôt est le chef-lieu, produit chaque année plus de 550.000 tonnes de café, soit plus de 21% du volume et 20% de la valeur des exportations de café du pays. Son café est exporté dans plus de 70 pays et territoires à travers le monde.En 2022, les exportations de café du Vietnam ont atteint près de 1,8 million de tonnes pour une valeur d’environ 4 milliards de dollars, d’où une deuxième place au classement mondial, seulement après le Brésil.Le Festival du café était un événement national, donnant à la province une opportunité de développer l’industrie du café, de stimuler la croissance économique et d’améliorer les conditions de vie des groupes ethniques locaux.L’événement a vu la participation de 37 délégations internationales, dont les ambassades des États-Unis, d’Australie, de Mongolie, du Maroc, d’Angola et d’Arabie saoudite à Hanoi ; les consulats généraux de l’Inde, du Cambodge, de Cuba et de Russie à Hô Chi Minh-Ville ; et le consulat général du Laos à Dà Nang, des troupes artistiques de la province lao de Champasak et de la province sud-coréenne de Jeollabuk.À l’occasion, des collectifs et des individus exceptionnels se sont vu décerner des certificats de mérite du Comité populaire provincial pour leurs contributions au succès du festival. – VNA