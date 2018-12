Photo d'illustration: toquoc.vn

Thua Thien-Hue (VNA) - Le festival des métiers traditionnels de Huê 2019 sera le lieu où les artisans montreront tout leur talent et leurs produits particuliers.



Ayant pour thème « l’élite des métiers vietnamiens », le 8e festival des métiers traditionnels de Huê aura lieu du 26 avril au 2 mai 2019 dans la ville du même nom, province de Thua Thiên-Huê (au Centre). Cette information a été annoncée par le Comité populaire de la ville lors d’un point presse tenu le 13 décembre.



Cet événement visera à rehausser la position de la cité impériale de Huê, ville des festivals du Vietnam, ville culturelle de l’ASEAN, à honorer les valeurs des patrimoines, et à améliorer l’efficacité de la production et des affaires de ces métiers traditionnels.



Le point d’orgue sera la présentation des produits particuliers des villages de métiers traditionnels de Huê et d'autres villes et provinces du pays, tels que tissage de la commune de Nam Cao, brocatelle de Mai Chau, céramiques de My Thien, ainsi que ceux de certains villages de métiers étrangers.



Des médecins traditionnels organiseront aussi des activités de consultations et de traitement.



De nombreuses activités culturelles sont prévues dont la présentation de produits traditionnels de Huê et de villages de métiers traditionnels célèbres du Vietnam et de l’étranger, défilé d'áo dài (tunique traditionnelle des Vietnamiennes), foire gastronomique, etc.



Après 8 éditions, le festival des métiers traditionnels de Huê 2019 réaffirmera son appellation et son prestige dans le cœur du public, des touristes et des artisans du pays comme de l’étranger. -NDEL/VNA