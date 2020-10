Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le 7e Festival de ao dài (tunique traditionnelle) à Hô Chi Minh-Ville (Sud) aura lieu du 11 au 12 octobre au Musée d’histoire du Vietnam dans le premier arrondissement.

Les organisateurs ont fait savoir que le festival rassemblera des stylistes célèbres, des chercheurs culturels et des artistes, et proposera une riche gamme d'activités. Photo: VNA

Le festival réunira des stylistes célèbres, des chercheurs culturels et des artistes, et proposera un éventail d’activités, notamment un concours et un séminaire sur le costume traditionnel, ont annoncé les organisateurs le 8 octobre.Attaché depuis toujours à la femme vietnamienne, le ao dài lui permet, de manière générale, de rester discrète et sérieuse, tout en ne renonçant pas à son charme. En effet, lorsqu’elle porte cette tenue, une Vietnamienne est attirante, mais reste raffinée et délicate.Au travers des siècles, l’áo dài a été l’un sujet d’inspiration des poètes, écrivains, compositeurs et peintres. Il est devenu l’un des symboles de la culture vietnamienne. Des élèves aux fonctionnaires, des enfants aux personnes âgées, ce vêtement traverse les âges. Il renforce la confiance en soi et magnifie ceux qui le portent.Le 7e Festival de ao dài ouvrira la campagne «Bonjour Hô Chi Minh-Ville» lancée par le secteur du tourisme local dans le but de promouvoir l’image de la mégapole du Sud.L’événement, initialement au début de mars, a été reporté deux fois en avril et en juillet en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus.Depuis 2014, le festival a lieu chaque année au début du mois de mars. Il vise à honorer le costume traditionnel du Vietnam et à promouvoir le tourisme Hô Chi Minh-Ville auprès des visiteurs nationaux et étrangers. – VNA