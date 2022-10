Hanoi (VNA) – Le 24 octobre 1945, l’Organisation des Nations unies (ONU) a officiellement été fondée avec pour mission de maintenir la paix et la sécurité dans le monde, de créer un environnement favorable au développement durable et à la coopération pour les États membres. Avec 193 États membres, l’ONU est la plus grande tribune multilatérale au monde. Depuis qu'il a rejoint l'organisation, le Vietnam a toujours été un partenaire fiable et un membre actif.

Lors de la cérémonie marquant le 45e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ONU le 21 octobre. Photo: VOV





Rétrospective

En 77 ans, l’ONU a créé un système d’institutions diverses et performantes qui participe à promouvoir la primauté du droit international, à maintenir la paix, à prévenir les conflits et à répondre aux défis mondiaux. Aujourd’hui, dans un monde de plus en plus imprévisible et instable, le rôle de l’ONU est plus que jamais essentiel. Pour célébrer ses 77 ans, l’ONU désire promouvoir le multilatéralisme, consolider la paix et la sécurité et appeler les gouvernements membres à remplir leurs engagements internationaux, notamment l’Agenda de 2030 sur le développement durable. Elle souhaite aussi fédérer les États à se remettre après la pandémie du coronavirus, à s’adapter au changement climatique et à mettre un terme aux conflits.

L’engagement du Vietnam

Il y a 45 ans, le Vietnam a adhéré à l’ONU, un tournant historique dans ses relations internationales. Depuis, le pays a reçu beaucoup de ressources nécessaires à son développement et s’implique de plus en plus activement dans les opérations dirigées par l’ONU. En effet, l’ONU figure parmi les plus grands partenaires internationaux qui aident le Vietnam à réaliser les objectifs du développement durable, à améliorer le bien-être social, à éradiquer la pauvreté et à s’adapter au dérèglement climatique. De son côté, le Vietnam participe à un grand nombre de programmes de l’ONU, notamment le perfectionnement de la législation et des normes internationales et la promotion d’une société plus équitable et pacifique.

Lors des célébrations du 45e anniversaire de l’adhésion vietnamienne au sein de l’ONU, organisées vendredi 21 octobre, le président de la République, Nguyên Xuân Phuc, a déclaré: «Nous souhaitons que l’ONU continue de fédérer la communauté internationale et de coordonner les efforts multilatéraux visant à consolider la paix, la sécurité et la coopération, pour un monde sans guerre, ni conflit, ni injustice, ni pauvreté. Stimuler son partenariat avec l’ONU est une priorité du Vietnam. Nous nous tenons aux côtés de l’ONU pour relever les défis mondiaux, rétablir la paix et promouvoir le développement sur la planète.»

Le Vietnam a atteint de nombreux objectifs du développement durable de l’ONU. D’un pays pauvre et frappé par la famine d’hier, le Vietnam est devenu aujourd’hui l’un des plus grands exportateurs de produits agricoles au monde, ce qui contribue à garantir la sécurité alimentaire mondiale. Le Vietnam a également participé à la réforme institutionnelle au sein de l’ONU et a participé à ses organes les plus importants, dont le Conseil de sécurité et le Conseil des droits de l’homme.

Lors de sa récente visite officielle au Vietnam, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a estimé: «Le Vietnam a réalisé un long parcours, et son itinéraire de développement se poursuivra. Encore une fois, le Vietnam pourrait représenter de nouvelles valeurs. Afin de protéger notre avenir face aux impacts dévastateurs du changement climatique, de ne laisser personne sur la touche, de procéder à la transition économique du Vietnam et de changer le monde, l’ONU est fière de l’accompagner dans ce processus».

Ce partenariat fructueux sera un levier permettant de promouvoir le multilatéralisme et de concrétiser les aspirations à la paix et à la prospérité à travers le monde. – VOV/VNA