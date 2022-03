Lors du 5e Festival international du film de Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 6e Festival international du film de Hanoï (HANIFF) devrait avoir lieu au quatrième trimestre de cette année, selon le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Le festival, qui devrait durer cinq jours à Hanoï, vise à honorer les talents du cinéma et des films exceptionnels qui illustrent les valeurs humanitaires et artistiques.

L’événement fournit également aux artistes cinématographiques vietnamiens et internationaux une plate-forme permettant de partager leur expertise professionnelle, contribuant à intégrer le cinéma vietnamien dans le monde.

Organisé depuis 2010 par le Département du cinéma (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) et le Service de la culture et des sports de Hanoï (relevant du Comité populaire de Hanoï), cet événement bisannuel a tenu cinq fois.

Ce festival est un événement prestigieux pour honorer d'excellentes œuvres cinématographiques. Cet événement encourage les nouveaux talents du cinéma, contribuant ainsi à promouvoir la coopération entre cinéastes pour le développement du cinéma et à présenter des œuvres cinématographiques uniques à travers le monde.

Le 6e Festival international du film de Hanoï est prévu de se tenir en novembre 2020. Mais en raison de l'impact de l'épidémie de Covid-19, l'événement a été reporté à 2022.- VNA