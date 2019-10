Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 5e Festival des fleurs de cerisier de Hanoï se tiendra au cœur de la capitale du 27 au 30 mars, selon le Service municipal de la Culture et des Sports.

L'édition 2020 comprendra de nombreuses activités portant à la fois les identités vietnamienne et japonaise. Les visiteurs auront la chance d’apprécier la beauté de la fleur emblématique du Japon et de s’initier à la cérémonie du thé japonaise, aux costumes traditionnels du kimono, à la calligraphie, regarder des photos de festivals et de paysages japonais, essayer des applications technologiques au service de la vie quotidienne.

Un défilé de kimono, des représentations de la danse Yosakoi, de karaté et de calligraphie auront lieu dans le jardin du temple de Ba Kieu et dans la rue Dinh Tien Hoang.

Des représentations d’art floral japonais et d’arts traditionnels vietnamiens, tels que Ca tru (chants des courtisanes), hat xam (chant des aveugles), mua bong (couples qui effectuent des mouvements symétriques)…, seront organisées dans le jardin Ly Thai To.

Environ 20 stands gastronomiques seront mis en place dans le Palais des enfants de Hanoï.

Dans le cadre du festival, de nombreuses conférences sont prévues pour promouvoir les investissements et le tourisme entre la capitale vietnamienne et le Japon.

Organisé par le Comité populaire municipal et l’ambassade du Japon au Vietnam, le festival est un évènement culturel annuel contribuant à la promotion de l’image, de la culture du Japon auprès des habitants de Hanoï.

Il sert également d’occasion aux deux parties d’échanger leurs expériences et d’accélérer leur coopération en matière de culture, de santé, d’éducation, du tourisme, d’économie, d’environnement.-VNA