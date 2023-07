Cérémonie de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations Vietnam-Singapour à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a célébré le 28 juillet le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Singapour (1973-2023).



L’ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam, était présent.



Lors de l'événement, le président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai, a souligné que Ho Chi Minh-Ville était la localité vietnamienne qui comptait le plus grand nombre de projets d’investissements singapouriens, avec 1.700 projets cumulant un montant de plus de 14 milliards de dollars.



Phan Van Mai a déclaré espérer qu'en plus des secteurs traditionnels, les deux parties élargiraient leur collaboration dans d'autres domaines tels que l'économie numérique, l'innovation, l'économie verte et circulaire, les nouvelles énergies, l'éducation, la santé, ainsi que les échange entre les jeunes.

Le président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai. Photo: VNA



Il a invité les investisseurs singapouriens à augmenter leurs investissements à Ho Chi Minh-Ville, notamment dans le développement urbain, les infrastructures de transport, la logistique, la transformation numérique, les sciences et technologies, les startup et l’innovation, la santé et l'éducation.



Pour sa part, le consul général de Singapour à Ho Chi Minh-Ville, Roy Kho, a déclaré que la mégapole du Sud était toujours la première destination au Vietnam pour les investisseurs singapouriens.



Dans les temps à venir, Singapour et le Vietnam continueront à étendre leurs liens dans la réponse au changement climatique, le développement de l'économie verte et de l’économie numérique...-VNA