Hanoï (VNA) - Le cortège du mariage de la princesse Ngoc Hoa et du commerçant japonais - Araki Sotaro à 16h30 les 10 et 11 août, sur la rivière Hoai, sera le point culminant du 17ème échange culturel Hoi An - Japon.

Le cortège du mariage de la princesse Ngoc Hoa et du commerçant japonais - Araki Sotaro. Photo: VTC News



L’événement aura lieu à Hoi An et dans le jardin des sculptures de la ville du 9 au 11 août, avec de nombreuses activités d’échanges et de divertissement qui promettent d’offrir aux visiteurs de nombreuses expériences intéressantes.Les activités comprendront une exposition d’art et d’artisanat, une autre peinture et de photographie, des cours de calligraphie japonaise, des représentations d’art et des compétitions de sports traditionnels entre Hoi An et le Japon, des spectacles de danse Yosakoi, de flûtes Shakuhachi, une représentation cosplay, des activités de fabrication de lanternes, de pliage de papier (origami), de feuilles de noix de coco.La cérémonie d'ouverture sera le 9 août à 20h00 sur la scène du jardin des sculptures An Hoi, avec des représentations artistiques de Hoi An et du Japon.En outre, le Festival international de la culture de la soie et de la brocatelle au Vietnam aura lieu du 8 au 9 août dans le village de la soie de Hoi An, avec la participation de l'Association internationale de la soie, de l'Association de la soie pour l'Asie et le Japon, du Mékong et des entreprises nationales et étrangères de soieries et de brocatelle.L’événement contribuera à présenter au marché international de la soie la couture de mode de Hoi An, l’industrie de la soie de Quang Nam, et à faire de la culture de la soie - brocatelle un produit culturel et touristique de la ville. -CPV/VNA