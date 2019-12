La 39e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) (14e législature) (Photo: VNA)



Hanoï (VNA) - Les 17 et 18 décembre, la 40e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) (14e législature) aura lieu à Hanoï.

La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan et les vice-présidents de l'Assemblée nationale vont coprésider alternativement la session.

Selon le programme prévu, lors de cette session, le Comité permanent de l'Assemblée nationale examinera et approuvera les résolutions sur l’organisation des unités administratives aux niveaux communal et de districts dans certaines villes et provinces relevant du ressort central, l'ajustement du plan d'investissement en capital étranger de 2019 entre les ministères, les branches et les localités ainsi que l'attribution du plan d'investissement à moyen terme du capital du budget central pour la période 2016-2020 à la Banque de développement du Vietnam, le programme de travail 2020 du Comité permanent de l'Assemblée nationale, le programme d'activités extérieures en 2020 du Comité permanent de l'Assemblée nationale, etc.

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale examinera et donnera des avis sur la préconisation d'élaboration de la stratégie de développement de l'Audit d'État pour la période 2020-2030 et vision à l'horizon 2035, le programme de coopération internationale du Conseil des minorités ethniques, des comités, des groupes parlementaires d'amitié, des agences du Comité permanent de l'Assemblée nationale, de l'Audit d’Etat et du Bureau de l'Assemblée nationale.

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale fera le bilan de la 8e session et donnera ses avis sur la préparation de la 9e session de l'Assemblée nationale, évaluera les résultats de la mise en œuvre du programme des affaires étrangères et de la coopération internationale de 2019 du Comité permanent de l'Assemblée nationale. -VNA