Un grand panneau installé dans une rue de Hanoï pour fêter le 13e Congrès national du Parti. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – A l’occasion du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), le Comité central du Parti communiste cubain (PCC) a envoyé le 26 janvier un message de félicitations au Comité central du PCV.

L'Agence vietnamienne d'information présente le texte intégral du message:

Le Comité central du PCC voudrait vous adresser les félicitations les plus chaleureuses, souhaitant un grand succès au 13e Congrès national du PCV. Nous sommes absolument convaincus que les documents et résolutions adoptés lors du Congrès contribuent à consolider davantage l’œuvre d’édification de la société socialiste développée au Vietnam.

Suivant des enseignements du Commandant en chef Fidel Castro, nous reconnaissons toujours et apprécions hautement le rôle de direction du PCV. Sous la direction juste et clairvoyante du PCV, avec son intelligence et sa détermination, le peuple vietnamien héroïque a fait face aux plus grands difficultés et défis, avancé sur la voie de la victoire.

En 2021, nos deux pays célébreront le 55e anniversaire de la rencontre historique entre le général Raul Castro et le Président Ho Chi Minh, laquelle a renforcé des sentiments particuliers qui unissaient nos deux Partis et nos deux pays et continuaient d'être transmis aux générations futures.

A cette occasion, nous voudrions exprimer nos sincères remerciements au Parti communiste du Vietnam pour son soutien immuable, notamment dans la lutte contre l'embargo, ainsi que notre engagement de continuer à renforcer les relations d'amitié, de coopération et la fraternité exemplaire entre les deux Partis, entre le Vietnam et Cuba. -VNA