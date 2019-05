Photo: Internet

Hanoi (VNA) – Le 10e Festival du documentaire Europe-Vietnam aura lieu du 31 mai au 9 juin à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville, avec en lice 25 documentaires de onze pays et territoires, a annoncé le comité d’organisation lors d’une conférence de presse tenue le 27 mai à Hanoï.

Le festival sera co-organisé par le réseau des Instituts culturels européens (EUNIC) et le Studio national des films documentaires et scientifiques (DSF).

Le Vietnam y présentera 14 films dont 10 produits par le Studio national des films documentaires et scientifiques (DSF), VTV8, l'Université du théâtre et du cinéma de Hanoï, le Centre d'appui au développement des talents du cinéma (TPD), et quatre par des réalisateurs indépendants.

Les onze autres films qui seront en lice viendront d’Autriche, de France, de Wallonie-Bruxelles, d’Allemagne, d’Espagne, de Suisse, du Danemark, de République tchèque, du Royaume-Uni et d’Israël. -VNA