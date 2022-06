Soc Trang (VNA) - Trois communes de la province de Soc Trang, dans le delta du Mékong, bénéficieront d’un projet financé par l’Autriche sur le renforcement de la résilience climatique lancé lundi 6 juin.

Plantation de mangroves dans la commune de Vinh Hai, dans la province de Soc Trang. Photo : VNA

La première phase du projet de renforcement de la résilience climatique des communautés côtières du delta du Mékong recevra un financement d’un demi-million d’euros (537.080 dollars) du ministère autrichien de l’Action climatique, de l’Environnement, de l’Energie, de la Mobilité, de l’Innovation et de la Technologie via Bread for the World (BfdW).

Il sera réalisé dans les communes côtières de Lai Hoa, Vinh Hai et Lac Hoa dans la ville de Vinh Chau jusqu’en novembre 2024.

S’adressant à la cérémonie de lancement, le vice-président du comité populaire de Vinh Chau, Tran Tri Van, a déclaré que le projet vise à planter 105 hectares de forêts de mangroves et à construire 1 km de digues en bambou dans les zones côtières de la ville.

Il fournira également une formation aux populations locales pour les aider à créer des moyens de subsistance durables, à promouvoir la protection des forêts de mangroves, à développer un réseau et une alliance pour favoriser la cogestion des moyens de subsistance des mangroves dans le but de minimiser les impacts du changement climatique et d’améliorer la résilience climatique des communautés côtières, a-t-il indiqué. – VNA