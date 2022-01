Hô Chi Minh-Ville, 19 janvier (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a assisté le 19 janvier à la cérémonie d'ouverture de la route principale de l'autoroute Trung Luong-My Thuân qui relie la commune de Trung Luong, dans la province de Tiên Giang et la ville de Cân Tho.

Le président Nguyên Xuân Phuc assiste le 19 janvier à la cérémonie d'ouverture de la route principale de l' autoroute Trung Luong-My Thuân . Photo : VNA

Lors de l'événement, le président a souligné les efforts des autorités de la province Tiên Giang et du groupe Deo Ca - l'unité d'exécution du projet - pour surmonter les difficultés liées à la libération des terres, à la rareté des matières premières et à la mobilisation des capitaux en raison des impacts. de COVID-19, pour assurer le rythme de construction de l'ouvrage, qui a un rôle important pour la connexion entre le delta du Mékong et Hô Chi Minh-Ville, ainsi que les zones économiques clés du Sud.



Il a exigé que les unités chargées de la construction de l'ouvrage s'efforcent de perfectionner les installations et les composants en attente, afin d'assurer l'inauguration selon le plan esquissé, en plus de garantir la sécurité de la circulation sur la route, en particulier pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt) 2022.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la route principale de l'autoroute Trung Luong-My Thuân qui relie la commune de Trung Luong, dans la province de Tiên Giang et la ville de Cân Tho. Photo : VNA



D'autre part, il a exhorté le secteur du transport en commun à accélérer la construction du pont My Thuân et à s'efforcer d'achever le tronçon My Thuân-Cân Tho de l'autoroute.

A l'occasion, il a proposé au ministère des Transports d'envisager la construction de l'autoroute à grande vitesse, ainsi que de la voie ferrée et fluviale qui relie Hô Chi Minh-Ville et la ville de Cân Tho, afin de réduire la densité de population et la pression sur le population et les infrastructure de transport de la zone urbaine.

Le président Nguyên Xuân Phuc assiste à la cérémonie d'ouverture de la route principale de l'autoroute Trung Luong-My Thuân. Photo : VNA

D’une longueur totale de 51,1 km et dotée de quatre voies, l'autoroute Trung Luong-My Thuan relie Ho Chi Minh-Ville et 13 villes et provinces du delta du Mékong.

le chef de l'Etat dépose de l'encens dans le temple dédié aux rois Hung, à Cân Tho. Photo : VNA

Auparavant, le chef de l'Etat déposait de l'encens dans le temple dédié aux rois Hung, à Can Tho, à l'occasion de sa visite de travail dans les provinces du delta du Mékong.- VNA