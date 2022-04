Lors de la cérémonie de signature. Photo : https://www.qdnd.vn/

Hanoï (VNA) - Health Careers International Group (HCI) établi en Australie a signé le 31 mars à Hanoï un accord de coopération avec des partenaires stratégiques au Vietnam pour renforcer la formation des agents de santé communautaires.

Simon Schweigert, directeur exécutif de l'Institut de la Santé et de la Gestion de HCI, a partagé que HCI travaillerait avec des partenaires stratégiques au Vietnam pour former des diplômés en santé publique dévoués au service de la communauté. Grâce aux compétences et aux qualifications acquises en Australie, les étudiants diplômés seront également acceptés dans le monde entier.

Selon le ministère vietnamien de la Santé, les ressources humaines pour la santé communautaire sont en pénurie par rapport à la demande. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné que face à l'évolution compliquée de l'épidémie de Covid-19, à l'augmentation des maladies non transmissibles et au vieillissement rapide de la population, le Vietnam devrait renforcer ses ressources humaines, répondant aux besoins croissants de soin de santé de la population. - VNA