Lors de la cérémonie de remise de vaccins. Photo : sggp.org.vn

Hanoï (VNA) - Une cérémonie de remise de 490 600 doses du vaccin DTC-HBV-Hib (un vaccin « 5 en 1» pour prévenir diphtérie, tétanos, coqueluche et hépatite B et pneumonie/méningite causées par la bactérie Hib) a eu lieu le 14 décembre au ministère de la Santé. Ce volume de vaccins est fourni par le gouvernement australien au Vietnam par l'intermédiaire du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).Lors de la cérémonie, la ministre de la Santé Dao Hong Lan a remercié les organisations internationales, en particulier le gouvernement australien, pour avoir rapidement soutenu le pays en vaccins, comme l'a proposé le ministère vietnamien de la Santé, afin de déployer la vaccination des enfants.De son côté, Duong Thi Hong, directrice adjointe de l'Institut central d'hygiène et d'épidémiologie, a informé que le Programme élargi de vaccination fournira des vaccins adaptés au nombre des enfants dans les localités tout en donnant la priorité à l’augmentation de l’approvisionnement dans les localités montagneuses et défavorisées afin de garantir l’équité dans l’accès aux vaccins. –VNA