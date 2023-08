Le vice-président du Comité populaire de la ville de Can Tho, Nguyen Ngoc He (droite) et l'ambassadeur adjoint australien au Vietnam Mark Tattersall. Photo : VNA

Can Tho (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de la ville de Can Tho dans le delta du Mékong, Nguyen Ngoc He, a eu le 7 août, une séance de travail avec l'ambassadeur adjoint australie n au Vietnam Mark Tattersall pour discuter des mesures sur la coopération, la recherche et le développement agricoles à Can Tho.M. Nguyen Ngoc He a indiqué que Can Tho mettra en place un Centre de "Connexion, production, transformation et consommation des produits agricoles" dans le delta du Mékong, souhaitant les entreprises australiennes participent aux investissements dans ce centre.De plus, Can Tho veut coopérer avec l'Australie dans le domaine de l'éducation, a-t-il ajouté.De son côté, l'ambassadeur adjoint australien au Vietnam, Mark Tattersall a déclaré que l'Australie établit une relation très étroite avec le delta du Mékong à travers de nombreux projets liés à l'agriculture, à l'environnement, à l'éducation et aux affaires... , ajoutant que l'Australie, par le biais de son Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR), continuera à renforcer la collaboration et à mettre en œuvre des projets pour aider la région à faire face au changement climatique.