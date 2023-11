Le consulat général d'Australie coordonne avec la ville de Can Tho l'organisation d'un événement de plantation d'arbres pour marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie. Photo : VNA

Can Tho, 22 novembre (VNA) – L'Australie fournira 2,5 millions de dollars australiens-AUD (1,64 million de dollars américains) pour le programme « Plateforme de partenariat d'affaires : adaptation au changement climatique » conçu pour aider les entreprises de la région du delta du Mékong à s'adapter au changement climatique.Le financement a été annoncé lors d'une cérémonie organisée par le consulat général d'Australie et les autorités de la ville de Can Tho le 21 novembre.Sarah Hooper, consule générale d'Australie à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le programme, qui sera mis en œuvre de 2023 à 2025, vise à promouvoir les startups féminines dans l'agriculture adaptée au changement climatique, ce qui aide ra les femmes à développer leur production et à augmenter efficacement leurs revenus.Elle a souligné que l'Australie accorde une attention particulière au développement et à la prospérité de la région Asie-Pacifique, y compris le Vietnam, vers des objectifs durables. Depuis 2000, le gouvernement australien a investi 650 millions de dollars australiens (plus de 427 millions de dollars américains) dans la région du delta du Mékong pour améliorer les infrastructures et promouvoir l'attraction des investissements, les ressources humaines et l'innovation, notamment deux projets phares : le pont My Thuan et le pont Cao Lanh.En outre, l' Australie a mis en œuvre le programme « Partenariat Mékong-Australie » de 94,5 millions de dollars australiens, axé sur la sécurité de l'eau, l'énergie et le changement climatique.Le responsable australien a déclaré que le consulat général d'Australie à Hô Chi Minh-Ville avait mis en œuvre des programmes d'assistance directe (DAP) à Can Tho dans les domaines de l'eau potable en milieu rural, de la construction de ponts ruraux et des bourses d'études pour les étudiants et les enseignants. Cela aide également la ville dans son développement socio-économique, réduisant progressivement l'écart entre les zones rurales et urbaines.L'Australie promouvra également la coopération avec Can Tho dans le domaine de l'agriculture de haute technologie par le biais du Centre australien de recherche agricole internationale, a-t-elle déclaré.Tran Viet Truong, président du Comité populaire de la ville de Can Tho, a déclaré que les relations Vietnam-Australie créent une base solide pour la ville en particulier et le delta du Mékong en général pour promouvoir les programmes de coopération avec l'Australie.Il a déclaré que Can Tho espère que les entreprises australiennes investiront dans des domaines prioritaires de la ville tels que l'agriculture de haute technologie s'adaptant au changement climatique, la préservation et la transformation des produits agricoles et aquatiques, ainsi que le développement des infrastructures pour un développement urbain intelligent.Le même jour, le consulat général d'Australie a coordonné avec la ville de Can Tho l'organisation d'un événement de plantation d'arbres pour marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie. VNA