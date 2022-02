L'ambassadrice australienne au Vietnam, Robyn Mudie, et La représentante de l'UNICEF au Vietnam, Rana Flowers (droite). Photo : VNA

Hanoï, 19 février (VNA)- L'Australie a livré 3,6 millions de doses du vaccin anti-COVID-19 de Pfizer au Vietnam ces dernières semaines, grâce à un accord d'approvisionnement avec l'UNICEF et en partenariat avec le ministère de la Santé du Vietnam, a informé l'ambassade de l’Australie au Vietnam.Dans son communiqué de presse publié le 19 février par l'ambassade de l'Australie, les 2,2 millions de dernières dose s de vaccin sont arrivées ce samedi, 19 février, à l'aéroport international de Tân Son Nhat, à Ho Chi Minh-Ville.Avec cette livraison, l'Australie a rempli son engagement de partager 7,8 millions de doses de vaccin avec le Vietnam. En plus du vaccin Pfizer acheté par l'intermédiaire du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l’ Australie a fait don de 4,2 millions de vaccins AstraZeneca au Vietnam depuis août dernier.L'ambassadrice australienne au Vietnam, Robyn Mudie, a déclaré qu'en tant qu'ami proche et partenaire, l'Australie s'engage à continuer à soutenir le Vietnam dans sa lutte contre le COVID.La représentante de l'UNICEF au Vietnam, Rana Flowers, a remercié le gouvernement et le peuple australiens pour leur soutien au Vietnam, qui a aidé le pays indochinois dans ses efforts pour vacciner l'ensemble de la population, garantissant la vaccination des mineurs et l'application d'une dose de rappel.Cela a également contribué à atténuer la gravité de la maladie et la pression sur les hôpitaux et le personnel médical, a-t-elle déclaré.L'UNICEF a soutenu l'achat du vaccin Pfizer par le biais du programme de soutien australien de 60 millions de dollars australiens pour la campagne de vaccination au Vietnam.Avec leur aide, l'Australie est devenue l'un des principaux partenaires du Vietnam pour soutenir la campagne nationale de vaccination contre le COVID-19.-VNA