L’auditeur général d’Etat du Vietnam, Ho Duc Phoc a eu une séance de travail avec des représentants du PNUD. Photo: VNA

New York (VNA) – Une délégation de l’Audit d’Etat du Vietnam (SAV), dirigée par l’auditeur général Ho Duc Phoc a eu cette semaine des séances de travail avec des responsables de la Banque mondiale (BM) et du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).



Au menu des discussions figurent des mesures visant à renforcer la coopération bilatérale, l’application des technologie de l’information dans l’audit et la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD).



La délégation vietnamienne, en tournée aux Etats-Unis du 27 au 30 août, a travaillé avec le directeur du Bureau régional pour l’Asie de l’Est et le Pacifique de la BM, Hassan Zaman, et des responsables du PNUD, dont le directeur du Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique du PNUD, Haoliang Xu.



Ho Duc Phoc a souhaité que le SAV bénéficiera d’un soutien accru du PNUD pour réaliser l’audit des ODD et organiser des cours de formation, des séminaires et des conférences sur l’audit des ODD au sein de l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle (ASOSAI) et de l’ASEANSAI.–VNA