Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le Centre ASEAN- République de Corée a organisé du 23 au 25 juillet dans la ville de Da Nang (Centre) l’atelier du réseau des jeunes ASEAN- République de Corée 2023.

Créé en 2013, cet événement annuel vise à offrir aux étudiants des opportunités de rencontrer et d'échanger leur culture.

Ayant pour thème "La jeunesse façonne l'avenir : Construire et sensibiliser les jeunes et les changements et innovations dans l'industrie du tourisme", l’atelier de cette année a attiré la participation de 48 étudiants venus de la République de Corée et des pays de l'ASEAN.

Les délégués ont participé à diverses activités, notamment des présentations sur les relations ASEAN-République de Corée, des mesures visant à renforcer la compréhension mutuelle et des découvertes sur le tourisme créatif et durable. Ils ont visité des sites touristiques de la ville de Da Nang.

S'exprimant lors de l'atelier, le secrétaire général du Centre ASEAN- République de Corée, Kim Hae-Yong, a hautement apprécié l'importance de créer un terrain de jeu commun pour les jeunes sud-coréens et de l'ASEAN.

A cette occasion, le Centre ASEAN- République de Corée a attribué 48 bourses à 20 étudiants sud-coréens et 28 étudiants des pays membres de l'ASEAN.

Auparavant, du 18 au 22 juillet, un atelier similaire a été organisé à Séoul. -VNA