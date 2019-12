L'UGVF présente un livre racontant les activités patriotiques des Viet kieu au cours de ces 100 dernières années . Photo: VNA



Paris (VNA) - L'Union générale des Vietnamiens de France (UGVF) a organisé ce dimanche à Paris sa quinzième assemblée générale.

Vuong Huu Nhân a été élu président pour le mandat 2019-2022. Il a promis de coopérer avec les quinze autres élus pour aider les ressortissants vietnamiens à mieux s'intégrer à la vie en France. Il incitera aussi des intellectuels vietnamiens et français à participer au développement au Vietnam.

L'UGVF a pour but de défendre les droits et intérêts légitimes de la communauté vietnamienne, de promouvoir l'entraide dans la vie sociale, les études, l'intégration à la société française, parallèlement au maintien et au développement de l'identité culturelle de la communauté, via notamment l'aide aux jeunes générations nées en France à appréhender la culture de leurs ancêtres.



Elle constitue un trait d'union entre la communauté vietnamienne de France et le Vietnam, afin que celle-ci participe activement au développement du pays d'origine. -VNA