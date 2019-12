Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la cérémonie (Photo: VNA)



Hanoï (VNA) – Mardi matin, à Hanoï, l'Association des anciens combattants du Vietnam a organisé la cérémonie célébrant son 30e anniversaire (6 décembre) et le congrès de l'émulation patriotique pour la période 2014-2019.

S’exprimant à cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré: Au cours des 30 dernières années, l’Association des anciens combattants du Vietnam a connu des développement solides, a amélioré constamment le contenu, les méthodes, la qualité et l'efficacité de ses activités; a bien assumé le rôle de représentant de la volonté et des intérêts des anciens combattants; a construit la glorieuse tradition "Loyauté, solidarité, exemple, innovation", contribuant de manière positive à la cause de la construction et de la défense nationales, pour être digne de la confiance du Parti, de l'Etat et de l'Armée ainsi que du peuple.

Le Premier ministre a félicité l’Association des anciens combattants du Vietnam pour ses excellentes réalisations au cours de ses 30 années de construction et de croissance; ses succès obtenus dans le mouvement d'émulation patriotique de l’association et a félicité 585 délégués participant au Congrès d'émulation, de bons exemples dans le mouvement d'émulation patriotique "Anciens combattants exemplaires".

Par ailleurs, le Premier ministre a estimé que les mouvements d'émulation de l'association se sont développés de manière inhomogène entre les régions. Certains mouvements n'ont pas mobilisé toutes les forces, ni exploité tout le potentiel des associations et de leurs membres.

Afin de continuer à bien s'acquitter des fonctions et des tâches de l'Association des anciens combattants du Vietnam en général et des contenus des mouvements de l'émulation patriotique en particulier dans les temps qui viennent, le Premier ministre a suggéré à l'Association des anciens combattants du Vietnam de renouveler énergiquement le contenu, les méthodes, et améliorer la qualité et l'efficacité des activités pour mener à bien toutes les tâches assignées.

Les anciens combattants continuent de défendre l'esprit de vigilance révolutionnaire, de prévenir et de combattre de manière proactive les idées fausses et réactionnaires ainsi que les complots de "l'évolution pacifique" des forces hostiles, les manifestations «auto-évolution» et «auto-changement» chez les anciens combattants; coordonner avec les organisations sociales pour mobiliser les populations dans la mise en oeuvre du mouvement "Tous les populations protègent la sécurité nationale"...

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé à l'Association des anciens combattants du Vietnam de continuer de lancer et de mettre en œuvre à grande échelle des mouvements d'émulation visant à remplir ses obligations politiques. Tous les échelons de l’association prennent l’initiative de renforcer la direction, de renouveler le contenu, les méthodes de l’organisation des mouvements d’émulation…

Il a noté que l'association, à tous les niveaux, devrait régulièrement veiller à mobiliser les cadres et les membres pour qu'ils s'entraident dans le développement économique, réduisent durablement la pauvreté, améliorent la vie matérielle et spirituelle de leurs familles...

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a remis l’ordre du travail de première classe à l'Association des anciens combattants du Vietnam pour ses contributions à l’œuvre de l’édification du socialisme et de la défense de la Patrie.

Le général de division Somphone Keomisay, président de l'Association nationale des anciens combattants du Laos, a remis l’ordre du travail de deuxième classe du président de la République démocratique populaire du Laos au général Nguyen Van Duoc, président de l'Association des anciens combattants du Vietnam; l’ordre du travail de troisième classe au lieutenant- général Nguyen Song Phi et au lieutenant-général Nguyen Van Dao, vice-présidents de l'Association des anciens combattants du Vietnam pour leurs remarquables contributions à la promotion des relations d’amitié, de solidarité particulière et de coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples Vietnam-Laos. -VNA