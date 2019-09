Séminaire sur les mesures d’assistance des entreprises dans l’exportation des marchandises et des services vers le marché de l’ASEAN. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Un séminaire sur les mesures d’assistance aux entreprises dans l’exportation de marchandises et de services vers le marché de l’ASEAN a eu lieu le 23 septembre à Hanoi.

S’exprimant à ce séminaire, le chef adjoint du Département des relations internationales de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam, Nguyen Vu Kien a dit que l’ASEAN est un vaste marché ouvert à toutes les relations commerciales, échanges de services et de marchandises entre pays membres.

Pour garantir une transparence, une égalité des droits et réduire les litiges, les réclamations entre entreprises avec les organes de gestion des pays membres, il nécessite un mécanisme de consultation et d’assistance pour aider les entreprises dans le règlement des problèmes surgissant dans le remplissage de formalités d’import-export de marchandises, a remarqué Nguyen Vu Kien.

Présentant le portail d’information de l’ASEAN parrainé par l’Union européenne (UE) via le programme ARISE Plus de l’UE, Paul Mandl, responsable de ce projet a dit qu’il s’agissait d’un outil en ligne pour fournir des informations juridiques, des règlements, des normes, des solutions aux entreprises dans leur processus de transport, de déploiement de services, de formalités douanières, à l’adresse : https://assist.asean.org.

Le séminaire a été organisé par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam, le Centre d’arbitrage international du Vietnam (VIAC) et le projet ARISE Plus de l’UE. -VNA