Photo : VNA

Hanoï (VNA)- L'Assemblée nationale (AN) du Vietnam poursuivra demain la deuxième semaine de travail dans le cadre de sa troisième session avec un ordre du jour chargé de questions importantes.

L’AN consacrera lundi à discuter de la mise en œuvre des politiques et des lois sur les travaux de planification depuis que l'entrée en vigueur de Loi sur la planification en 2019.

Les députés évalueront le 1er juin les résultats du plan de développement socio-économique et du budget de l'État en 2021 et dans les premiers mois de 2022.

Il examinera également la mise en œuvre de la Résolution 42/2017/QH14 du 21 juin 2017 relative à la gestion des créances douteuses des organisations de crédit et l'extension du temps d'application de cette résolution.

Les députés écouteront des documents et rapports de vérification de la position de l'investissement dans certains projets de route ; ceux concernant le pétrole, la propriété intellectuelle, la démocratie de base, l'emploi et l'orientation de formation professionnelles,...

Les débats seront diffusés en direct sur les radios et télévisions nationales./.