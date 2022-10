Hanoi (VNA) - L’Assemblée nationale de la 15e législature organisera une séance d’interpellations du 3 au 5 novembre lors de sa quatrième session en cours.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et quatre ministres et responsables de secteur monteront au créneau pour répondre aux questions d’actualité. Photo : VNA

Les questions liées à la construction, aux affaires intérieures, à l’information et à la communication et à l’inspection figureront en haut de l’ordre du jour.Le Premier ministre Pham Minh Chinh, le ministre de la Construction Nguyên Thanh Nghi, le ministre de l’Information et de la Communication Nguyên Manh Hung, la ministre de l’Intérieur Pham Thi Thanh Trà et l’inspecteur général de l’Inspection du gouvernement Doan Hong Phong prendront la parole.Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê devra prononcer des remarques d’ouverture et de clôture lors de la séance d’interpellations. – VNA