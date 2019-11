Hanoï (VNA) - Jeudi après-midi, la vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh a soumis pour approbation à l’Assemblée nationale le protocole d’amendement du Traité de délimitation de la frontière nationale de 1985 et du Traité additionnel de 2005 entre le Vietnam et le Cambodge, ainsi que le protocole sur la délimitation et le bornage de la frontière terrestre vietnamo-cambodgienne.

«La signature du traité additionnel de 2019 et du protocole sur la délimitation et le bornage de la frontière terrestre Vietnam-Cambodge marque l’aboutissement des efforts des deux pays dans le règlement de la question frontalière. Elle créera une nouvelle situation sécuritaire et politique bilatérale et régionale. Ces documents instaureront le cadre juridique garantissant qu’à l’avenir, aucune force ne pourra remettre en cause ou éliminer ce qu’ont fait les deux pays en matière de délimitation et de bornage de la frontière terrestre. Les forces hostiles auront moins de chance de jouer la carte frontalière pour dénigrer les relations entre les deux Etats et inciter au sabotage. Par ces documents, le Vietnam et le Cambodge donnent l’exemple en matière de règlement pacifique de la question frontalière, sur la base du respect des principes fondamentaux des relations internationales largement reconnus», a déclaré Dang Thi Ngoc Thinh.

Les députés ont aussi discuté du projet de résolution sur la suppression, à titre expérimental, des conseils populaires dans les quartiers de Hanoï.