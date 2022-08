Hanoï, 8 août (VNA)- Au cours des 55 dernières années, l'ASEAN a connu des développements notables, d'une organisation née dans un contexte marqué par de multiples défis, elle est devenue l'une des plus performantes organisations du monde, a souligné le 8 août le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc. Photo : VNA

Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l'occasion du 55e anniversaire de la fondation de l'ASEAN (8 août) et du 27e anniversaire de l'adhésion du Vietnam au bloc (28 juillet), le diplomate vietnamien a précisé que depuis cinq décennies, le bloc a construit et maintenu un environnement régional pacifique, stable et sûr, étant l'une des régions de développement les plus dynamiques au monde.



Il a souligné que l'ASEAN a un produit intérieur brut total estimé à plus de 3.300 milliards de dollars et devient la cinquième plus grande économie du monde, avec un marché d'environ 680 millions de personnes.



Avec un prestige et une position croissants dans la communauté internationale, le bloc cherche à continuer à construire la communauté de l'ASEAN et à réaliser la Vision 2025 pour stimuler le développement dans un avenir proche.



Après avoir rappelé les défis auxquels l’Association est confrontée, tels que le risque d'inflation, la récession économique, la concurrence entre les grandes puissances, les conflits de souveraineté territoriale, les épidémies et le changement climatique, il a convaincu que l’Association surmontera toutes les difficultés, grâce à la solidité sur la base de coopération entre les membres, les résultats obtenus au cours des 55 années, les expériences acquises lors des crises précédentes et le soutien des partenaires et de la communauté internationale.

En particulier, il a souligné qu'en tant que membre actif et responsable de l'ASEAN, au cours des 27 dernières années, le Vietnam a apporté de nombreuses contributions importantes au développement du bloc.

Avec la troisième plus grande population et la quatrième plus grande superficie de la région, le Vietnam a contribué à la croissance de l'ASEAN en termes de taille, de potentiel et d'organisation, tout en participant activement et en contribuant à l'orientation de développement du bloc et aux grandes décisions, notamment la Charte de l'ASEAN et Vision de la communauté de l'ASEAN pour 2025, a-t-il ajouté.-VNA