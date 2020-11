Hanoï, 4 novembre (VNA) - Le ministère vietnamien de l’Intérieur a organisé le 3 novembre un séminaire virtuel de l’ASEAN pour partager des expériences sur l'amélioration du rôle de la population dans le processus décisionnel, dans le cadre de l'année au cours de laquelle le Vietnam préside l’ASEAN 2020.

S'exprimant lors du colloque, Chu Tuan Tu, directeur général du Département de la coopération internationale du ministère de l’Intérieur, a indiqué que l'événement constitue l'une des activités pour mener à bien les tâches du Vietnam en tant que président de l'ASEAN 2020.



Cet événement est également l'occasion pour les parties de partager leurs expériences et bonnes pratiques d'initiatives, afin de promouvoir la participation des habitants à l'administration publique en général, à l’élaboration des politiques et la prise de décision en particulier.



Pour sa part, Hoang Minh Hieu, directeur général du Département de l'information du Bureau de l'Assemblée nationale, a précisé que l’Assemblée nationale vietnamien a organisé de nombreuses activités en ligne telles que la 41e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA 41), entre autres. Ces projets promeuvent à nouveau la forme de consultation via Internet pour accroître l'efficacité dans l’élaboration des politiques et des lois au Vietnam, a-t-il souligné.

En outre, il est nécessaire de renouveler la forme de consultation, en combinant les moyens de communication pour que les gens connaissent le contenu du projet de loi et de l'ordonnance, ainsi qu'en améliorant l'interaction entre les organes de l'Assemblée nationale, le gouvernement, le peuple, les entreprises et organisations.- VNA