Des participants au séminaire organisé le 18 janvier. Photo: VNA

Pretoria (VNA) - L'ASEAN contribue à la promotion de la connectivité en Asie du Sud, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Hoang Van Loi, lors d’un séminaire en ligne tenu le 18 janvier.

Intitulé "Partenaires dans l'intégration économique et la dépendance mutuelle en Asie-Pacifique", le séminaire a été organisé par le journal The Diplomatic Society avec la participation de représentants de l'Association des bords de l'océan Indien (IORA) et des organes diplomatiques de l’Inde, du Vietnam, du Sri Lanka et du Népal en Afrique du Sud.

L'ambassadeur Hoang Van Loi a déclaré que l'ASEAN, en tant qu'organisation régionale, avait beaucoup contribué à conduire l'Asie du Sud-Est vers le progrès et la prospérité ainsi qu’à établir des relations pour la paix et la coopération avec des partenaires dans la région et dans le monde entier.

Selon lui, l'ASEAN est actuellement l'une des économies les plus dynamiques du monde, avec un taux de croissance annuel moyen estimé à 5,2% entre 2016 et 2020. D'ici 2030, le PIB du bloc régional pourrait atteindre 10.000 milliards de dollars et devenir le quatrième plus grand marché au monde.

En tant que communauté ouverte et partenaire pour la paix et le développement durable de la communauté internationale, l'ASEAN ne cesse de s'efforcer d'élargir et d'approfondir la coopération égale et d'intérêt commun avec ses partenaires, y compris les grandes puissances dans et hors de la région. L'ASEAN a maintenu le multilatéralisme, le commerce, la libéralisation, contribuant à l’édification de mécanismes de noyau de l'architecture économique et de sécurité dans la région d’Asie-Pacifique.

Le succès de l'ASEAN a montré que la coopération et le dialogue au sein du bloc ou avec des pays hors de la région devraient être basée sur la confiance mutuelle, le droit et l'ordre internationaux, a estimé l'ambassadeur vietnamien. -VNA