Les sept artistes visuels contemporains nominés pour le 10e Prix d'art contemporain Artes Mundi du Royaume-Uni. Photo : theartnewspaper.com

Londres (VNA)- La Vietnamienne Nguyen Trinh Thi fait partie des sept artistes visuels contemporains nominés pour le 10e Prix d'art contemporain Artes Mundi du Royaume-Uni, selon une liste restreinte publiée le 9 juin par son comité d'organisation et d’exposition.

Artes Mundi, organisé tous les deux ans, est le plus prestigieux prix et la plus grande exposition d'art contemporain du Royaume-Uni.

L'artiste Nguyen Trinh Thi. Photo : artreview.com

Cette année, pour marquer son 10e anniversaire, Artes Mundi exposera pour la première fois des œuvres d'artistes nominés dans cinq lieux différents à Galles, au Royaume-Uni.

Nguyen Trinh Thi est une cinéaste et artiste travaillant à Hanoï. Elle est fondatrice et directrice de DOCLAB - un centre de documentaires et de vidéos d'art à Hanoï qui a vu le jour en 2009. Ses œuvres ont été présentées dans des expositions et festivals internationaux dont le Musée des arts d’Asie Fukuoka, ZKM Karlsruhe, le Musée Tate Modern à Londres et le festival du film d’expérience de Bangkok...

Les œuvres de chaque artiste nominé seront exposées d'octobre 2023 à mars 2024. L'artiste gagnant recevra le prix Artes Mundi, d'une valeur de 40.000 livres.- VNA