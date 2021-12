Paris, 15 décembre (VNA) – Le 15 décembre, dans le cadre de la 16e session du Comité intergouvernemental de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ayant lieu du 13 au 18 décembre 2021 à Paris, l'Art Xoè Thai a été inscrit par l'UNESCO dans la Liste des Patrimoines immatériels représentatifs de l'humanité avec 48 autres dossiers de par le monde.

Photo : VNA

Selon le Comité intergouvernemental, le dossier de l'Art Xoè Thai remis par le Vietnam a satisfait aux cinq critères énoncés par l'UNESCO, à savoir : Xoè Thai se conforme à la définition du patrimoine culturel immatériel décrite dans la Convention de 2003 ; l'inscription à la Liste mondiale contribuera à assurer la popularité du Xoè Thai et la prise de conscience de l'importance de ce patrimoine culturel immatériel ; les mesures de conservation proposées par le Vietnam sont capables de préserver et de promouvoir ce patrimoine ; le dossier du Xoè Thai a été nommé avec le libre arbitre et le consentement de la communauté concernée ; il a été inclus dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel de l'État qui le propose, conformément à la Convention de 2003.

Photo : VNA

En langue thai, "Xoè" signifie danse avec des mouvements symbolisant les activités humaines dans les rituels, les activités culturelles, la vie et le travail. La danse Xoè est joué dans les cérémonies, les mariages, les festivités et les événements culturels de la communauté. Le sujet de l’Art du Xoè Thai est la communauté ethnique Thai, résidant dans les montagnes du nord-ouest du Vietnam. Ils sont l'un des 54 groupes ethniques vivant au Vietnam, pratiquant principalement la riziculture irriguée. Ceux qui pratiquent la danse Xoè sont membres de la communauté Thai, quels que soient leur sexe, leur âge, leur profession et leur statut social. La dance Xoè est pratiqué par les Thai dans quatre provinces de Yên Bai, Lai Châu, Son La et Diên Biên.

Photo : VNA

La reconnaissance de l’Art Xoè Thai en tant que représentant du patrimoine immatériel de l'humanité affirme cette fois l'appréciation internationale des valeurs culturelles du Vietnam et renforce la présence du Vietnam sur la carte culturelle immatérielle du monde, et contribue en même temps à promouvoir les objectifs de développement et de préservation des valeurs patrimoniales que l'UNESCO soutient. C'est le fruit des efforts et de l'étroite coordination ces derniers temps de la communauté et de l'autorité locales, notamment des collectivités territoriales disposant du patrimoine, des experts, des ministères des Affaires étrangères, et de la Culture, des Sports et du Tourisme, du Comité national vietnamien pour l'UNESCO, de la Délégation du Vietnam au sein de l'UNESCO pour proposer et sélectionner des idées, compléter et mobiliser le dossier.

Cinq titres du Vietnam honoré par UNESCO en 2021

Un spectacle de danse «xoè» de l’ethnie Thaï de la province de Son La (Nord). Photo: VNA

"La reconnaissance par l'UNESCO de l'Art Xoè Thai n'est pas seulement la fierté de la communauté Thai de la région des montagnes du nord-ouest, mais aussi la joie commune du Vietnam. Elle confirme l'appréciation internationale de ce patrimoine, des valeurs culturelles du Vietnam, contribuant à enrichir le tableau de la diversité culturelle du Vietnam en particulier et du monde en général. L'événement a également contribué à introduire la quintessence de la culture nationale, à promouvoir l'image du pays et du peuple vietnamien qui se développent de manière dynamique, mais toujours riche de tradition et d'identité. En outre, l'enregistrement créera davantage de ressources pour un développement économique et culturel durable et inclusif dans les localités et les communautés", a partagé l'ambassadrice - cheffe de la délégation vietnamienne auprès de l'UNESCO, Lê Thi Hông Vân.

Toujours selon l'ambassadrice vietnamienne, l'Art Xoe Thai est le 14e patrimoine culturel immatériel du Vietnam inscrit par l'UNESCO, et aussi le 5e titre du Vietnam honoré par cette organisation cette année (avec 2 site de Nui Chua et Kon Ha Nung reconnus comme Réserve mondiale de la biosphère et 2 personnages célèbres Nguyên Dinh Chiêu et Hô Xuân Huong). Cela montre non seulement la grande appréciation de la communauté internationale pour les valeurs culturelles et patrimoniales nationales du Vietnam, mais également la contribution du Vietnam aux efforts de l'UNESCO en matière de conservation du patrimoine, de valeurs culturelles, de promotion d'un développement durable et inclusif.- VNA