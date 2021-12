"L'Art Xoè Thai" officiellement inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité

Un grand spectacle de danse Xoè Thái a eu lieu le 29 septembre 2013 dans le chef-lieu de Nghia Lô, province de Yên Bái (Nord). Il a établi un record Guinness du Vietnam. Ce spectacle, d'une envergure jamais vue au Vietnam, a réuni plus de 2.000 personnes, dont des artistes professionnels, des amateurs et des fonctionnaires du chef-lieu de Nghia Lô. Les participants portaient des vêtements traditionnels de l'ethnie Thai pour présenter aux visiteurs nationaux et étrangers la culture très originale des montagnes du Nord-Ouest. Photo : VNA