Son La (VNA) - L’argent est un métal indispensable dans la vie spirituelle des Thaï dans le Nord-Ouest du Vietnam. Plutôt que de l’utiliser uniquement comme moyen d’échange commercial, ils l’utilisent aussi pour faire des bijoux, des cadeaux et des offrandes.

Une femme thaï. Source: dulichvietnam.com.vn

La grande majorité des Thaï, sinon tous, possèdent des colliers et des bracelets en argent qui, selon leur croyance, les protègent du mal. Tong Van Hia, un chamane de Son La, nous donne quelques précisions.

«L’argent est un métal précieux. Autrefois, seuls les riches pouvaient l’utiliser pour commercer. Cette pratique n’existe plus aujourd’hui, mais toutes les familles tiennent à posséder au moins quelques pièces d’argent anciennes. Il s’agit à la fois d’une réserve et d’un remède miraculeux pour garantir la santé et le bien-être de la famille. Suivant une tradition très ancienne, si quelqu’un attrape un rhume, nous lui faisons un massage avec une pièce de monnaie en argent enveloppée dans du blanc d’œuf bouilli et une petite mèche de cheveux. Et il sera guéri».

Selon la tradition thaï, lorsqu’un homme veut se marier, ses offrandes lors de la cérémonie de la proposition de mariage doivent comprendre des pièces en argent. Il doit également en offrir à ses beaux-parents. Autrefois, la quantité d’objets en argent offerts à la famille de la mariée témoignait de la richesse de la famille du marié. Aujourd’hui, ces pièces ont une valeur symbolique et spirituelle. Elles seront enterrées avec les beaux-parents, indique le chamane Tong Van Hia.

«Avant le mariage, la famille du prétendant doit préparer une paire de faux chignons dotés d’une broche en argent. La mariée portera ce chignon jusqu’à la fin de sa vie conjugale. En outre, il faut lui offrir une paire de bracelets, une paire de bagues en argent, et si possible un collier ou une chaîne en argent. Quant aux cadeaux pour les parents de la mariée, ils comprennent obligatoirement quelques pièces de monnaie en argent».

L’argent est aussi utilisé comme parure. Les femmes thaï mariées décorent leur chignon d’une broche en argent et toutes les femmes portent un haut serré avec des boutons en argent façonnés en forme de petits papillons. Leurs bijoux sont généralement en argent, à en croire Quàng Thi Loi, une Thaï de Son La.

«Nous avons toutes des bracelets, des bagues et des broches en argent. À l’occasion des fêtes, nous portons en plus une chaîne en argent au niveau de la taille. Selon notre tradition, chacune doit avoir au moins quatre ou cinq chaines en argent».

Certes, l’argent ne fait pas le bonheur, mais il est indispensable au bonheur. Aucun Thaï ne vous dira le contraire! – VOV/VNA