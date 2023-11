Dialogue entre investisseurs américains et dirigeants de la province de Hung Yen. Photo: VNA



Washington (VNA) – La participation du président Vo Van Thuong à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2023 et ses activités bilatérales aux États-Unis du 14 au 17 novembre ont ouvert de nombreuses opportunités de promotion de l’investissement pour les entreprises des deux pays dans les temps à venir.



L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, a estimé que le potentiel de coopération entre les deux pays était énorme, notamment dans le domaine de la construction d'infrastructures aéroportuaires et portuaires.



Les représentants de plusieurs entreprises américaines ont hautement apprécié les réalisations et le potentiel de développement de l'économie vietnamienne, affirmant leur désir de rechercher des opportunités d'investissement ou d'étendre des activités au Vietnam.



John Neuffer, président de l'Association américaine de l'industrie des semi-conducteurs (Semiconductor Industry Association - SIA), a déclaré que les dirigeants vietnamiens étaient très intéressés par le domaine de la haute technologie, en particulier l'industrie des semi-conducteurs. Il a également apprécié la politique actuelle du Vietnam dans ce domaine.



De son côté, Jitu Choudhury, vice-président en charge des ventes de la société par actions des technologies VMO, a estimé que le gouvernement vietnamien soutenait fortement les centres d'innovation et que de nombreux incubateurs de startup avaient été ouverts pour encourager la production.



Du côté vietnamien, dans le cadre de la participation du président Vo Van Thuong à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023, les autorités de certaines localités comme Ho Chi Minh-Ville et la province de Hung Yen, ont organisé des conférences pour attirer les investissements des entreprises américaines.



Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Washington, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a déclaré que les entreprises et les investisseurs américains étaient très intéressés à investir au Vietnam et à Hô Chi Minh-Ville.



Dans les temps à venir, Hô Chi Minh-Ville se concentrera sur la coordination pour mettre en œuvre des coopérations spécifiques à travers des projets et programmes d’investissement dans la haute technologie, la transformation numérique, la transition verte, la formation des ressources humaines ainsi que les centres d'innovation, a-t-il affirmé.



Selon le Comité populaire provincial de Hung Yen, Tran Quoc Van, à l’occasion du voyage du président Vo Van Thuong aux Etats-Unis, la province de Hung Yen a signé des accords de coopération avec quatre partenaires américains dans les domaines des semi-conducteurs, de la haute technologie, de la commercialisation de produits agricoles et du traitement des déchets.-VNA