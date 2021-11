Photo d'illustration

Hanoï (VNA) - Lors de la Semaine des leaders économiques de l'APEC (Coopération économique Asie-Pacifique) 2021, les économies membres de l'APEC renforceront leur engagement à répondre à la crise sanitaire et économique et détermineront collectivement une voie pour la reprise de la région qui assure la résilience et la durabilité .

"Il n'y a jamais eu de moment plus important pour les économies de travailler ensemble pour partager, reconstruire et rebondir", a déclaré Vangelis Vitalis, président de la réunion des hauts fonctionnaires de l'APEC 2021. Les hauts fonctionnaires ont conclu les discussions techniques vendredi, ouvrant la voie aux ministres pour conclure des engagements concrets les 8 et 9 novembre.

Les discussions sur la table se concentrent sur les politiques économiques et commerciales qui renforcent la reprise, augmentent l'inclusion et la durabilité de la reprise, et poursuivent l'innovation et la transition numérique.

Au-delà de la traversée de la crise actuelle, les hauts responsables ont discuté du travail de l'APEC pour les deux prochaines décennies selon le plan de mise en œuvre de l'APEC Putrajaya Vision 2040.

La réunion des dirigeants économiques de l'APEC, le plus important événement de la semaine, aura lieu les 12 et 13 novembre, présidée par le Premier ministre de la Nouvelle Zéalande, Jacinda Ardern, qui fournira la vision stratégique et les directives pour la future collaboration entre les économies membres de l'APEC.

L'APEC est un forum économique régional créé en 1989 avec pour mission de soutenir une croissance économique et une prospérité durables dans la région Asie-Pacifique. La coopération de l'APEC se concentre sur trois piliers principaux: la libéralisation du commerce et de l'investissement, la facilitation des affaires et la coopération économico-technique.

Après plus de 30 ans de développement, l'APEC compte à ce jour 21 membres, dont les 3 plus grandes économies du monde, à savoir les États-Unis, la Chine et le Japon.

Les économies membres de l'APEC représentent environ 60% du produit intérieur brut (PIB) mondial, plus de 48% du commerce mondial et près de 40% de la population du monde, participant ainsi au total à 170 accords de libre-échange et de commerce. -VNA