Hanoï, 25 mars (VNA) - L'aide publique au développement (APD) du Japon a considérablement contribué à la cause du développement socio-économique, de la réduction de la pauvreté et de la construction d'infrastructures au Vietnam au cours des 30 dernières années.

Shimizu Akira, le représentant en chef sortant de l’Agence japonaise de coopération internationale. Photo: VNA

C’est ce qu’a déclaré le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu, lors d'une réception le 24 mars pour le représentant en chef du bureau vietnamien de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) Shimizu Akira, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam et présenter son successeur Sugano Yuichi.



Nguyên Minh Vu a remercié le bureau de la JICA au Vietnam et Shimizu Akira lui-même pour leur rôle dans la coordination des projets financés par l'APD du gouvernement japonais au Vietnam, ainsi que leur coopération avec les agences vietnamiennes pour faire avancer d'importants projets communs des deux pays.



Il a promis que le ministère vietnamien des Affaires étrangères est toujours prêt à travailler avec la partie japonaise pour la mise en œuvre harmonieuse de projets communs, conformément aux aspirations et aux avantages des peuples des deux pays.



Le nouveau représentant en chef du bureau de la JICA au Vietnam a affirmé que le Vietnam est un partenaire économique important du Japon et une priorité dans la coopération de la JICA dans la région. Il a exprimé le souhait d'un soutien continu du ministère vietnamien des Affaires étrangères afin de déployer efficacement la coopération bilatérale dans les temps à venir.- VNA

source