Lao Cai (VNA) - Lào Cai est une province montagneuse située tout au Nord du Vietnam, à la frontière avec la Chine. Avec un relief très important, de nombreuses collines, rivières et ruisseaux, cette localité est souvent gravement touchée par les catastrophes naturelles.



Des habitants de Lào Cai nettoient leur maison détruite par une tornade survenue en mai. Photo : VNA

Grâce à l'amélioration du système d’alerte sur la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles ainsi que les mesures prises la direction des autorités locales, Lào Cai réussit aujourd’hui à limiter les pertes humaines et matérielles.



Selon les statistiques, au cours des dix dernières années, la province a été touchée par 32 vagues de froid sévère, 63 fortes pluies, 29 crues, glissements de terrain et de nombreux autres types de catastrophes naturelles.



Ces événements ont fait au total 235 morts, huit personnes portées disparues, 240 blessés, des dizaines de milliers de maisons détruites et des milliers d'hectares de riz et de cultures maraîchères endommagés. Sans compter des dizaines de milliers de bêtes mortes et les nombreuses infrastructures, notamment d'ouvrages de communication, détruites.

Les glissements de terrain se produisent souvent dans les zones montagneuses du Nord dont la province de Lào Cai.

Les pertes économiques s'élèvent à plus de 5.120 milliards de dôngs, soit une moyenne de plus de 500 milliards de dôngs par an. Rien qu’en 2020, la province de Lào Cai a été frappée par 31 fléaux naturels, faisant neuf morts, 11 blessés, plus de 6.300 maisons et plusieurs routes, de nombreux hectares de riziculture et de cultures maraîchères endommagés.

Afin de mieux se préparer et faire face aux fléaux naturels, la province a fondé en 2011 des groupes de travail dédiés à la prévention et la lutte contre ces catastrophes. Depuis cette date, une centaine de formation en la matière ont été organisées, qui ont réuni près de 5.500 participants.



À cela s’ajoute également les nombreuses campagnes de communication et les milliers de brochures diffusées concernant les connaissances sur la prévention et la lutte contre les calamités naturelles.



Sur la période 2021-2025, la province devrait construire une quinzaine de stations d'alerte précoce aux catastrophes, une centaine de points pluviométriques automatiques, 12 stations météorologiques et deux systèmes d'alerte aux inondations. -CVN/VNA