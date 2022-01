Photo d'illustrtion: VNA

Lao Cai (VNA) - Comme les températures chutent en dessous de 0 degré Celsius le 18 janvier, du givre a recouvert le mont Fansipan - le plus haut sommet d'Indochine - dans la province montagneuse de Lao Cai.

C'est la quatrième fois qu'un phénomène météorologique aussi rare apparaît dans la région depuis le début de l'hiver. Des températures plus basses et des couches plus épaisses de cristaux de glace sur la montagne sont prévues pour la soirée du 18 janvier et le matin du 19 janvier.

Le givre est dangereux car il peut endommager les cultures et nuire au bétail. Dans les hautes terres de la province septentrionale de Lao Cai, ce phénomène se produit souvent pendant les mois d'hiver, notamment en décembre, janvier et février. -VNA