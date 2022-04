Le 2e Forum des énergies renouvelables ayant pour thème "Vers la neutralité carbone: mécanisme, politique, technologie et financement pour les projets éoliens, solaires et gaziers", a eu lieu à Hanoï.

La Réserve de biosphère à l’ouest de Nghê An (Centre) est non seulement la plus grande du Vietnam, mais elle est également imprégnée d’identités culturelles qui doivent être préservées.