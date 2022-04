Cérémonie d’offrande d’encens à la mémoire des rois Hung en Russie. Photo : VNA

Moscou (VNA) – La communauté des Vietnamiens en Russie et ceux à Udon Thani, en Thaïlande, ont solennellement organisé le 10 avril (10e jour du 3e mois lunaire) des cérémonies de commémoration des rois fondateurs Hung.



L’Association des compatriotes de la province de Vinh Phuc (Nord) et un grand nombre de Vietnamiens à Moscou ont organisé le 10 avril une cérémonie d’offrande d’encens à la mémoire des rois Hung au Centre commercial multifonctionnel Hanoi-Moscou.



En particulier, des Vietnamiens évacués de l’Ukraine qui séjournaient au Centre commercial multifonctionnel Hanoi-Moscou dans l’attente de leur rapatriement au Vietnam, ont également participé à la cérémonie.



Le Dr Nguyên Quoc Hung, vice-président de l’Association des Vietnamiens en Russie a souligné que cette année, l’anniversaire funéraire des rois Hung était célébrée à Moscou, Saint-Pétersbourg et dans de nombreuses autres villes russes.



Le même jour, une cérémonie de commémoration à la mémoire des ancêtres fondateurs de la nation vietnamienne a été organisée par l’Association des Vietnamiens de la province d’Udon Thani, au Nord-Est de la Thaïlande.



Selon Luong Xuân Hoa, président de cette Association, cette année est la 4e année consécutive où une telle cérémonie a eu lieu dans la pagode Khanh An qui a accueilli une statue du roi fondateur offerte par la communauté des Vietnamiens de la province d’Udon Thani.



Auparavant, le 27 mars, une délégation du consulat général du Vietnam à Khon Kaen dirigée par le consul général Chu Duc Dung a participé à la cérémonie de commémoration dans cette pagode. –VNA