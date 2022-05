Hanoi (VNA) – Le comité du Parti de l’Office du gouvernement a organisé mardi 24 mai à Hanoi une cérémonie honorant l’ancien membre du Bureau politique et ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung pour ses 55 ans d’adhésion au Parti communiste du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) remet l’Insigne des 55 ans d’adhésion au Parti à l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung. Photo : VNA

Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis l’Insigne des 55 ans d’adhésion au Parti à l’ancien membre du Bureau politique et ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung.

Le camarade Nguyên Tân Dung s’est engagé dans la vie active et a combattu dans l’armée depuis son plus jeune âge et a eu 55 ans de dévouement continu au Parti et au pays dans de nombreux postes et domaines de travail différents, a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le camarade Nguyên Tân Dung a toujours fait preuve d’une loyauté absolue envers le Parti, la Patrie, le peuple, persisté dans le marxisme-léninisme et la pensée Hô Chi Minh, l’objectif et l’idéal du Parti, a déclaré le chef du gouvernement.

Il a toujours fait valoir la moralité révolutionnaire et l’exemplarité de membre du Parti, ne cessait d’étudier, de s’instruire, de s’entraîner et de redoubler ses efforts, a-t-il poursuivi.

Il a apporté de nombreuses contributions importantes à la cause révolutionnaire du Parti, notamment à l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie, s’est félicité le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Les générations postérieures sont toujours profondément reconnaissantes à leurs devanciers qui ont sacrifié leur chair et leur sang, apporté de grandes contributions à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, a-t-il dit.

Poursuivant les réalisations du gouvernement au fil des périodes, le gouvernement de ce mandat déploie résolument des efforts et des mesures énergiques pour construire un gouvernement de rénovation, d’intégrité, de discipline, d’action et d’efficacité qui se met au service du peuple, a-t-il déclaré.

Exprimant sa joie, ses émotions et son honneur à l’occasion de cet évement, l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung a affirmé continuer de redoubler d’efforts, d’assumer les devoirs et les responsabilités de citoyen et de membre du Parti et de contribuer à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation. – VNA