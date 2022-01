Photo: nhandan.com.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une série de six supérettes a été ouverte dans les arrondissements de Phu Nhuan, Go Vap et Tan Binh et dans les districts de Hoc Mon et Cu Chi à Ho Chi Minh-Ville pour fournir des produits de première nécessité à un prix de zéro dong soutenir des personnes défavorisées à se préparer pour accueillir le Nouvel An lunaire 2022.

Ce sont les six premiers minimarts d'une chaîne de 32 minimarts à être lancés dans tous les arrondissements et districts de la ville, en plus de six autres dans d'autres provinces et villes du pays.

La chaîne de supérettes est exploitée conjointement par la Phu Nhuan Jewelry JSC, l’antenne du Comité du Front de la Patrie du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville et l'Association des femmes entrepreneurs de Ho Chi Minh-Ville.

Les supérettes offriront près de 50 types de biens de consommation essentiels, notamment des aliments, des fruits, des conserves, des gâteaux et plus encore.

Le programme devrait aider plus de 25.000 ménages dans le besoin, à avoir la possibilité d'acheter des biens essentiels pour accueillir le Têt traditionnel.

Le lancement de la chaîne de minimarts zéro dong pour le Têt en ce moment est considéré comme une activité significative et humaine en contribuant aux efforts visant à soutenir les défavorisés pendant le Têt, a souligné le vice-président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville, Ngo Thanh Son.

Près de 12 milliards de dongs (528.800 dollars) ont été levés par des entreprises et des bienfaiteurs pour organiser la chaîne de mini-marchés zéro dong. -VNA