Kuala Lumpur, 9 décembre (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Malaisie a mis en place un nouveau numéro d'urgence pour mieux protéger les citoyens vietnamiens qui viennent assister au match aller entre le Vietnam et la Malaisie lors de la Coupe Suzuki 2018 de la Fédération de football de l'ASEAN (AFF).

Les fans font la queue devant la billetterie pour le match aller de la finale de l'AFF Suzuki CUp 2018. Photo VNA

En cas d'urgence, les fans vietnamiens en Malaisie peuvent appeler le numéro +60 11 3668 2866 pour obtenir de l'aide. Ils peuvent également entrer en contact avec l’ambassade par l’intermédiaire des lignes téléphoniques + 60 321 484 534, +06 321 410 709, ou par la ligne directe de protection des citoyens au +84 981848484.

Le 7 décembre, l'ambassade du Vietnam a lancé un avertissement aux supporters de football vietnamiens qui se rendront en Malaisie pour le match aller de la finale du tournoi, prévu le 11 décembre prochain.

En plus de posséder un passeport d’une validité d’au moins six mois, il leur est conseillé de protéger leurs documents et effets personnels et de respecter la législation ainsi que les coutumes et les pratiques du pays.

Par ailleurs, l'ambassade a également collaboré avec des représentants malaisiens du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Jeunesse et des Sports, du ministère de l'Intérieur et l'Association de football de Malaisie, pour solliciter leur aide en faveur des supporters vietnamiens.

À la demande de l’ambassade, le Comité d’organisation a mis en place un espace réservé aux supporters vietnamiens dans le stade. -VNA